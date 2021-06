L'obiettivo è avere il Picco pronto per la serie A dal 18 settembre 2021

La Spezia - Due mesi pieni di cantiere più altre due settimane per gli ultimi ritocchi ed i collaudi. La data stampata sul calendario è il 18 settembre del 2021. L'obiettivo è avere una Curva Piscina da 3mila posti completata e agibile per quella data. In quel fine settimana si giocherà la quarta giornata della serie A 21/22, visto che il 5 settembre è prevista la prima sosta per le nazionali. Il che significa che, chiedendo di giocare la prima giornata (22 agosto) fuori casa, teoricamente lo Spezia di Vincenzo Italiano potrebbe dover giocare una sola partita in uno stadio di emergenza, al secondo turno (29 agosto).

Questa la prospettiva migliore che il progetto di ampliamento, prossimamente presentato alle autorità competenti, permette di programmare. Un calendario che passa attraverso un percorso senza intoppi, ovvero che il cantiere non debba mai rallentare. Nel frattempo rimane la necessità di contrattare un campo alternativo per giocare quantomeno la Coppa Italia e la seconda giornata di serie A. Si guarda in Emilia.