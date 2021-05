L'impresa dello Spezia vista dai bookmakers è ancor più sbalorditiva

La Spezia - Diciamo la serena verità: l'indiziato numero uno a salutare il massimo campionato era lo Spezia di Vincenzo Italiano. Bisogna soltanto rimettere il nastro del campionato a metà settembre quando uscirono le classiche quote d'inizio stagione. Ebbene la retrocessione di Terzi e compagni era quotata 1.08 da Eurobet (salvezza a 6), 1.13 da Goldbet (salvezza a 5) e 1.15 da Snai (salvezza a 4.75): un aspetto che ha voluto ricordare lo stesso mister aquilotto in uno dei suoi interventi del dopo Torino. In quella graduatoria gli aquilotti erano seguiti dal Crotone di Giovanni Stroppa, con la retrocessione dei calabresi quotata a 1.30 da Eurobet (salvezza a 3.10), 1.33 da Snai (salvezza a 3) e 1.35 da Goldbet (salvezza a 2.95). Quote leggermente più alte per il Benevento di Filippo Inzaghi che la serie A l'ha salutata proprio ieri sera in virtù del pareggio dell'Olimpico tra Lazio e Torino: la retrocessione dei sanniti era quotata 1.65 da Snai (salvezza a 2.10) e 1.70 da Goldbet ed Eurobet (salvezza rispettivamente a 2.00 e 1.98).



Alle spalle delle neopromosse, per i bookmakers, c'era il Genoa che si è salvato due giornate fa andando a vincere a Bologna: la quota retrocessione dei grifoni era 3.25 per Snai e Goldbet (salvezza rispettivamente a 1.28 e 1.30) e 3.50 per Eurobet (salvezza a 1.24). Seguivano poi Parma (quote retrocessione Snai e Goldbet 5.50, Eurobet 4.50), la retrocessa evidentemente meno attesa, ed il terzetto composto da Sampdoria (Snai 7.50, Goldbet 6.50, Eurobet 7.00), Udinese (Snai 6.50, Goldbet ed Eurobet 7) e Verona (Snai 6.50, Goldbet ed Eurobet 7). Più difficile, si pensava, la retrocessione di Cagliari (Snai 10, Goldbet 12, Eurobet 11) e Bologna (Snai 15 e Goldbet 15, Eurobet 11), con quote ancora più alte per il Torino (Snai e Goldbet 25, Eurobet 15), che invece ha patito fino a ieri, e Sassuolo (Snai, Goldbet ed Eurobet 25), che si sta giocando ancora un posto in Europa. E così anche quest'anno la regola è confermata: dalla serieA 2017-18, per 4 campionati di fila, retrocedono due neopromosse su tre. Prima di Benevento e Crotone, che salutano la massima serie quest'anno, in precedenza toccò alle coppie Benevento-Verona (17-18), Empoli-Frosinone (18-19), Brescia-Lecce (19-20). E chi viene dai playoff, si salva e sorprende (Verona 2020, Spezia 2021).