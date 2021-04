L'ex Acerbi: "Abbiamo vinto con un po' di fortuna"

La Spezia - A Dazn parla anche il capitano della Lazio, Acerbi: "Lo Spezia fa i primi 60' minuti che dà filo da torcere a tutti, sono stati bravissimi. Meriterebbero anche qualcosa di più per quello che fanno. Sapevamo i loro punti forti e deboli, abbiamo cercato di vincerla in tutti i modi. Loro hanno trovato un eurogol. Poi noi, anche con un po' di fortuna, abbiamo vinto una partita molto sofferta. Dopo le Nazionali ci sta che ci sia un po' di brillantezza in meno. Arrivi a marzo e aprile che un po' la paghi, ma abbiamo dato una risposta di carattere. Champions? Siamo una squadra da Champions, lo abbiamo dimostrato. È normale andare un po' in difficoltà, ma siamo lì e vogliamo lottare fino all'ultimo".