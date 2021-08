L'esperto Ciuffardi a capo del settore giovanile della Trading Logistic

La Spezia - Nuovo responsabile tecnico del settore giovanile alla Trading Logistic Spezia. Dal Centro Volley Sp, dove è stato di stanza diversi anni all’indomani delle esperienze a Ceparana e Sarzana, ecco Federico Ciuffardi che si occuperà di tutte le squadre dall’Under 12 alla 19.

Un altro personaggio di enorme esperienza dunque, a rinforzo della guida tecnica del “vivaio” biancazzurro, dopo quel Manrico Benevelli che qualche mese fa è giunto ivi ad assumere il comando dell’area “Promozione” che parte dal Minivolley…anzi, insieme a quest’ultimo, poiché Ciuffardi e Benevelli procederanno a braccetto; il lavoro di Manrico sarà in un certo qual modo propedeutico e complementare rispetto a quello di Federico. A quest’ultimo la riorganizzazione del settore “verde”, la scelta dei pertinenti tecnici, dei segnapunti e degli arbitri associati (s’ occuperà pure di impianti e di eventi finalizzati alla diffusione della pallavolo, opererà a stretto contatto col neoallenatore della 1.a squadra, Simone Cruciani).

"Non solo – commenta Ciuffardi in merito – ma con Manrico contiamo di sviluppare discorso analogo pure sul fronte femminile, alla Scuola Pallavolo Spezia che peraltro è in sinergia con la Serteco Genova, alla Scuola farò da direttore sportivo e allo stesso tempo integrerò il Comitato tecnico. Nel complesso ce n’è abbastanza, eccome, per fare un gran bene all’intero movimento pallavolistico provinciale".

Nel frattempo la Prima squadra sprugolina è stata inclusa nel Girone A della prossima Serie B nazionale, vale a dire quello sostanzialmente piemontese. Gli spezzini se la dovranno dunque vedere ivi con: San Mauro Torinese, Novi Ligure, Cus Genova, Colombo Ge, Collegno, Canavese, Ciriè, Chieri e Admo Lavagna. Le prime due classificate accedono ai playoff, le ultime tre retrocedono in C con eventuale playout tra la 9.a e la 10.a, se fra le due ci sono meno di 3 punti. Il 25 Agosto il calendario. Via il 16 Ottobre.