L'appello di Italiano e Maggiore ai tifosi: "Siate prudenti"

La Spezia - Dopo l'appello del Prefetto a festeggiamenti rispettosi delle norme anticovid nell'ultima giornata di campionato in programma domani sera al Picco, anche lo Spezia ha rivolto un invito alla prudenza ai suoi tifosi. Lo ha fatto con i simboli di questa storica stagione, Vincenzo Italiano e Giulio Maggiore, il capitano spezzino. “Volevo ancora ringraziarvi per il grande calore, l'incitamento e la passione che avete dimostrato anche nelle ultime partite – ha detto il mister nel video diffuso sui canali social del club – siamo felici di aver raggiunto questa salvezza e avervi regalato il sogno della permanenza in serie A. Per l'ultima gara – ha sottolineato Italiano – ci tengo a ricordarvi il rispetto delle norme antivirus e del coprifuoco della gara con la Roma, perché tutti gli sforzi che abbiamo fatto non possono essere vanificati. La nostra felicità per questo obiettivo ottenuto è enorme”.



“Vi ringraziamo per il supporto – ha aggiunto Maggiore – continuate a festeggiare ma rispettando le norme e il coprifuoco perché il momento è ancora delicato. Siate prundeti e continuate a sostenerci”. I tifosi domani come ormai consuetudine, scorteranno la squadra dall'albergo allo stadio per poi posizionarsi al Montetto per incitare i giocatori impegnati negli ultimi novanta minuti della stagione.