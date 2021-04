L'anno scorso c'erano otto squadre in lotta, ma con distacchi più risicati

La Spezia - Cosa succedeva in ottica salvezza alla 29esima giornata della serie A 19/20. Si era appena giocata la terza giornata dopo la ripresa del torneo, interrotto a febbraio a causa del propagarsi della pandemia. E allora, proprio come oggi, le squadre in lotta per non retrocedere erano otto. Ma i distacchi erano ben diversi.

I 32 punti odierni della tredicesima, il Genoa di Ballardini, valgono un rassicurante +10 sul terzultimo posto che di fatto sono già un'assicurazione sulla vita. Nel 2020 i 31 di Torino, Fiorentina e Udinese garantivano invece solo 6 lunghezze di margine. E nonostante ciò bastarono. Il Lecce diciottesimo a 24 inseguiva un vicinissimo Genoa (25) e anche la Sampdoria (29) non era lontana. Oggi tra il Cagliari (22) e il Torino ci sono due punti, mai granata hanno una partita in meno.



Ventinovesima giornata



19/20

Torino 31

Fiorentina 31

Udinese 31

Sampdoria 29

Genoa 26

Lecce 25

Spal 19

Brescia 18



20/21

Genoa 32

Fiorentina 20

Benevento 30

Spezia 29

Torino 24*

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15





* una gara in meno