L'anno di Cagni? Lo Spezia a cinque dalla fine era tredicesimo

La Spezia - Analogie con l'anno di Gigi Cagni in serie B? Forse solo il 4-3-3. Per il resto, i brividi di questo finale di campionato sono del tutto diversi. Allora, arrivati a questo punto del campionato, lo Spezia era praticamente salvo e viaggiava in acque molto più tranquille. Dopo la 37esima giornata - cinque alla fine, come oggi - i bianchi erano tredicesimi in classifica (su 22) con 45 punti e un margine di 5 sulla quartultima (i play out alla fine non si disputarono neanche) e di 4 sulle quintultima. La giornata successiva, grazie al 3-0 sull'Empoli di Sarri, la squadra di Sansovini e compagni chiuse virtualmente i conti salendo al decimo posto e a +8. Oggi neanche una vittoria a Verona garantirebbe tale tranquillità. "Le squadre che sono andate oltre aspettative, come Spezia e Benevento, saranno quelle invischiate più delle altre", ha predetto a TMW Radio di recente il tecnico.