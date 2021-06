L'agente di Agoume: "Allo Spezia difficoltà a dare spazio ai giovani"

La Spezia - "Agoume ha fatto bene quando chiamato in causa, anche se allo Spezia ha trovato troppo poco spazio. Lo Spezia lo ha dimostrato: in Italia non si dà spazio a chi non ha almeno 24-25 anni". Parole di Oscar Damiani, agente di decine di campioni nella sua carriera dopo il calcio giocato. Il procuratore, che già durante la stagione aveva lamentato lo scarso utilizzo del francese, non ha mancato in queste ore di esprimere il suo disappunto.

Chiuso inizialmente da Ricci e dall'esplosione di Leo Sena poi, il 18enne Agoume ha giocato 800 minuti in campionato con la maglia bianca prima di uscire dai radar dopo la prova difficile contro l'Udinese a fine gennaio. Lo Spezia, in ogni caso, con 25.1 anni di età media è stato il club a schierare gli undici più giovani di tutta la stagione preceduta solo dal Milan. Per il centrocampista si prospetta il ritiro con l'Inter, proprietaria del cartellino, per essere valutato da Simone Inzaghi.