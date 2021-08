L'Udinese passeggia con il Venezia, debutto per David Okereke

La Spezia - Venti minuti di equilibrio, poi l'Udinese va in vantaggio e nel secondo tempo prende il largo. Seconda sconfitta consecutiva per il neopromosso Venezia, battuto 3-0 in Friuli ieri sera. E' la serata. "Oggi la mia squadra non è stata abbastanza cinica anche perché le occasioni le abbiamo avute. Purtroppo abbiamo commesso degli errori che hanno trasformato il risultato da una partita ben giocata a un passivo di tre reti. In Serie A si sa conta il risultato, spero quindi che i miei calciatori abbiano capito dove siamo", dirà il tecnico Paolo Zanetti alla fine. Debutto in serie A per l'ex aquilotto David Okereke, rimasto in campo tutta la partita.

Nell'altro anticipo, vittoria in rimonta dell'Inter sul campo del Verona. Inzaghi deve ringraziare l'arrivo del giocatore che conosce meglio di tutti nella sua nuova squadra, Correa, autore di una doppietta nel secondo tempo. Partono infatti bene gli scaligeri, che nel primo tempo contengono gli ospiti e al quarto d'ora passano in vantaggio con un pallonetto di Ilic che sfrutta un errato passaggio di Handanovic a Brozovic. I nerazzurri, oggi nella tenuta bianca da trasferta, hanno il merito/fortuna di pareggiare subito ad inizio ripresa con un colpo di testa di Lautaro Martinez. Da quel momento l'Inter aumenta la pressione e sfiora il vantaggio con Bastoni, ma deve attendere l'ingresso straripante di Correa per trovare i tre punti. All'83', su cross di Darmian, segna di testa dal dischetto del rigore. Al 94', con un sinistro rasoterra dal limite dell'area, fissa il risultato sull'1 - 3.