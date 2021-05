L'Inter è Campione d'Italia, dietro è bagarre per Champions e salvezza

La Spezia - Dopo la retrocessione del Crotone di ieri la Serie A regala oggi il suo secondo verdetto consegnando lo scudetto all'Inter che diventa Campione d'Italia grazie al Sassuolo che a Reggio ha fermato l'Atalanta sull'1-1. In dieci dal 22' per l'espulsione di Gollini, i bergamaschi sono passati in vantaggio con Gosens nel primo tempo e sono stati poi ripresi dopo l'intervallo da un rigore di Berardi. A al 77' Consiglio ha invece sventato un penalty di Muriel costringendo così al pareggio la squadra di Gasperini che torna al secondo posto con il Milan che sfiderà all'ultima giornata dopo aver affrontato Parma, Benevento e Genoa.

Riguarda da vicinissimo lo Spezia l'1-1 del Maradona fra il Napoli e il Cagliari che ha raddrizzato la partita a due minuti dalla fine con Nandez dopo il gol di Osimhen in avvio di gara. Il Napoli – che sabato sarà di scena al Picco – fallisce così l'aggancio al secondo posto mentre i sardi, che alla prossima andranno a Benevento – staccano di un punto proprio i sanniti e il Torino, portandosi a due distanze dagli aquilotti.

Passo avanti impotante infine per la Fiorentina di Iachini fermata sul 3-3 al Dall'Ara dal Bologna. I viola sono sempre stati in vantaggio grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Bonaventura ma i rossoblu hanno tenuto botta grazie alla tripletta dell'intramontabile Palacio. Un punto che consente ai toscani di arrivare a 35, una distanza sopra lo Spezia e una subito sotto il Genoa che domenica riceverà il Sassuolo. Alle 18 scenderanno in campo Udinese e Juventus mentre in serata si giocherà Sampdoria-Roma. Domani Torino-Parma chiuderà la giornata.