L'Atalanta vuole Pobega, per ripetere l'affare Pessina

La Spezia - L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è in cerca di nuovi interpreti da lanciare in Europa e in Serie A. E l’ultimo nome, a tal proposito, è quello di Tommaso Pobega, centrocampista del Milan e reduce da un ottimo campionato d'esordio in massima serie nelle file dello Spezia. Classe 1999 ha il dinamismo e l'eclettismo adeguati al modo di giocare ed interpretare il football del club bergamasco che già qualche anno fa prese dai rossoneri un certo Matteo Pessina, esploso totalmente in questo campionato d'Europa dopo ottime stagioni in maglia Spezia, Hellas Verona e Atalanta. Resta da capire se i rossoneri lascerebbero partire il centrocampista oppure se lo inseriranno in prima squadra, anche per evitare magari tra qualche anno di mangiarsi le mani...