L'Atalanta vuole Erlic e mette sul piatto tre prestiti

La Spezia - Martin Erlic, il prezzo pregiato della difesa aquilotta, potrebbe diventare un giocatore dell'Atalanta. In cambio alla Spezia arriverebbe un tris di giovani in prestito e, forse, un conguaglio economico. Il croato rimarrebbe in maglia bianca per un'altra stagione per raggiungere la Dea solo tra un anno, dopo aver fatto ancora esperienza da titolare in serie A con il club che lo ha lanciato. Magari accanto a Ardian Ismajli, il compagno di reparto con cui ha dimostrato di integrarsi alla perfezione nella seconda parte della scorsa stagione.

E' questo il domino che si va componendo, con la regia del procuratore Beppe Riso che cura gli interessi del giovane difensore (valutato 15 milioni di euro secondo CIES Football) e di Roberto Piccoli, uno dei giovani coinvolti nell'operazione. Thiago Motta quindi si ritroverebbe nei prossimi giorni, probabilmente a partire da lunedì, a lavorare con una rosa più ampia di quella scarna con cui chiuderà la sua prima settimana di ritiro a Prato allo Stelvio.



Gli altri calciatori coinvolti, ha rivelato ieri sera Sky Sport, sono Ebrima Colley e Arkadiusz Reca. Il primo è un gambiano classe 2000 reduce da un campionato di serie A al Verona di Juric: 23 presenze (cinque da titolare) ed una rete per 717 minuti di gioco. Il secondo è l'esterno di fascia sinistra, un anno fa in prestito al Crotone, che fece impazzire Sala e Ferrer allo Scida nel 4-1 per la squadra di Stroppa. Ventisei anni, ha chiuso con 7 assist.

Per Piccoli e Colley difficile ottenere più di un prestito con riscatto e controriscatto a favore dei bergamaschi. Il polacco invece va in scadenza nel 2022, se non rinnova prima di partire lo Spezia potrebbe anche riuscire a intravedere l'acquisto a titolo definitivo, ora o a fine stagione. Colley sarebbe il vice Gyasi e Reca l'alternativa a Bastoni nell'ipotetico 4-3-3 di Thiago Motta.