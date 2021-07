Kornvig è costato un milione di euro, va in prestito al Sonderjysk

La Spezia - Costato 7,5 milioni di corone danesi, pari a circa un milione di euro, Emil Kornvig passa dal Lyngby allo Spezia Calcio. Il centrocampista ha firmato con Via Melara un contratto di cinque anni ed è passato in prestito ai "cugini" del Sonderjysk per la prossima stagione. Classe 2000, parte della Danimarca U20, nel giugno scorso ha indossato la divisa danese nella vittoria con l'Irlanda e nel ko di misura contro l'Argentina U23, gara nel quale Kornvig si è tolto anche la soddisfazione di siglare il momentaneo vantaggio. Lo Spezia lo riporterà in Italia tra un anno.