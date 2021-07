Kelvin Amian è alla Spezia, domani visite mediche per il francese

La Spezia - Il calcio mercato entra nel vivo anche per lo Spezia. È arrivato in queste ore in città Kelvin Amian, difensore francese di 23 anni che si legherà agli aquilotti fino al 2025.

Per l’ex Tolosa domani sarà giorno di visite mediche al centro sportivo Ferdeghini, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. Operazione portata avanti in sordina da Riccardo Pecini, che lo aveva già individuato come obiettivo dai tempi della Sampdoria.

Allora Amian era uno dei difensori esterni giovani più in vista di Francia, con una quotazione in crescita. La retrocessione in Ligue 2, ed il mancato ritorno in Ligue 1, ha spinto in queste settimane il presidente Damien Comolli del Tolosa a metterlo sul mercato. E lo Spezia si è fatto avanti chiudendo per una cifra di 3,2 milioni di euro.

Resta da capire se verrà da subito aggregato al ritiro di Prato allo Stelvio o sarà invece trattenuto fino al ritorno del gruppo aquilotto in città, pronto a lavorare agli ordini di Thiago Motta dalla seconda fase della preparazione estiva che si svolgerà in Val di Non.



ANDREA BONATTI