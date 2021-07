Kelvin Amian, dal Tolosa un difensore per Thiago Motta

La Spezia - Kelvin Amian sta per muovere in direzione del Golfo dei poeti. Il difensore del Tolosa ha infatti trovato l'accordo con lo Spezia calcio e al club viola andranno 3,5 milioni di euro più bonus. Il 23enne, che ha collezionato sei presenze con la U21 francese, è stato fortemente voluto da Thiago Motta e ieri nell'amichevole contro il Rodez non è stato schierato in campo dalla compagine di Ligue 2. La firma ufficiale, come riporta il sito Lesviolets.com (qui) potrebbe avvenire oggi o all'inizio della prossima settimana.