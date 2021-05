Juric saluta l'Hellas dopo due anni, Cairo lo vuole al Toro

La Spezia - Da una parte l'incertezza societaria dopo le vicende non banali che riguardano il presidente Setti, dall'altra la voglia di trovare nuovi stimoli, altrove. Ivan Juric lascerà l'Hellas Verona: dopo due stagioni importanti l'ex tecnico di Crotone e Cagliari cambiera aria. La decisione definitiva non è stata ancora comunicata, Juric lo farà entro martedì salutando l'ambiente Hellas per poi ascoltare le proposte di chi ha avuto modo di apprezzarlo in questo bienno di risultati e plusvalenze. Il nome di Juric è in cima alla lista del Torino che, dopo averlo sondato già lo scorso anno prima dell'arrivo di Giampaolo, gli ha presentato un'offerta robusta. Molto molto robusta.