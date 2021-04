Juric: "All'andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura"

La Spezia - Ivan Juric è un po' più vicino alla permanenza sulla panchina del Verona. Un matrimonio che può continuare nonostante sul tecnico siano piombate diverse squadre della massima serie. Ma intanto c'è da chiudere un campionato nel migliore dei modi in casa gialloblu: nessun traguardo concreto da tagliare ma finire al meglio soprattutto per il pubblico scaligero. Contro lo Spezia domani al "Bentegodi mancheranno Vieira, Ceccherini per squalifica, per il resto Juric può pescare a piene mani nella rosa. Si prende la prestazione di San Siro, pensa a Kalinic per l'attacco ma non è ceramente l'unica opzione che l'Hellas può mettere in campo al cospetto degli aquilotti: "All'andata giocammo molto bene a tratti, ma fu comunque dura. La squadra sta bene su molte cose, non certo a livello di risultati".



Il Verona vuole ritrovare la vittoria dopo quattro ko consecutivi in cui non è comunque mancato l'impegno. Segno che la squadra è viva, malgrado non ci siano obiettivi ancora da conseguire. E anche nella conferenza stampa si parla tanto della prestazione di Milano con gli episodi contestati e le considerazioni sulle prove dei singoli giocatori, e pochissimo dello Spezia, prossimo avvesario: "Zaccagni? Nella prima parte del campionato ha fatto il salto di qualità, adesso sta facendo giocare bene la squadra ma non è determinante come prima. E' reduce da una botta brutta, ha recuperato un po' di energie e domani potrebbe giocare. Dovrà essere fondamentale in queste ultime cinque partite e spero faccia gol".