Junior Igene stacca un gran tempo ma tutti gli spezzini tengono alto l'onore

La Spezia - Non sono mancati i piazzamenti di rilievo dei cadetti spezzini impegnati domenica 6 giugno con la rappresentativa ligure nel Memorial Pratizzoli a Modena. Si segnala la grande affermazione sui 300 cadetti di Junior Igene della Spezia Marathon: il giovanissimo velocista ha vinto con 36”99, dando prova di ottime qualità fisiche e psicologiche. Secondo posto per Sasha Cheffey dell'Atletica Spezia Duferco nell’alto con 1.83 atleta dal grandissimo potenziale. Terzo posto per Elena Irbetti della società Atletica Spezia Duferco nei 1000 m che demolisce il suo record personale di 7", andando a chiudere la gara in 2’55”38 in volata. Elena ha avvicinato il record regionale di Chiara Ferdani, mostrando una bella grinta e classe. Una vera speranza per l'atletica .