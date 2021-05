Ivan Juric lascia il Verona e firma per il Torino

La Spezia - Simone Inzaghi all'Inter e la Juventus a Massimiliano Allegri. Metabolizzati i ribaltoni in vetta, ora il domino delle panchine si sposta come un'onda anche nella parte destra della classifica. Si libera per esempio quella dell'Hellas Verona che saluta Ivan Juric, uno dei tecnici più in vista di tutto il campionato italiano, che si accasa al Torino. Con un budget non troppo più alto di quello dello Spezia, il croato è riuscito a tenere i veneti nella parte nobile del tabellone per tutto il campionato. Cullando ad un certo punto anche sogni europei. "Nei prossimi giorni Hellas Verona FC annuncerà il nuovo allenatore", fa sapere il club.