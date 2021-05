Italiano su Nzola: "Capita anche nelle migliori famiglie. Con Torino e Roma ci sarà? Vediamo..."

La Spezia - "I 180 minuti finali li disputeremo in casa e al Picco vogliamo ottenere questo risultato storico". Vincenzo Italiano guarda avanti in sala stampa dopo il 2-2 contro la Sampdoria. "Lo spogliatoio archivi presto, abbiamo buttato via un match ball ma ne avremo altri". Il Torino, prossimo avversario, è reduce da uno 0-7 in casa. "Cercheranno di lasciarsi alle spalle questa serata. Non è normale che un organico come il loro si trovi in quella posizione di classifica. Noi stiamo dando battaglia a degli squadroni, vediamo chi sarà più bravo".

Ci sarà Nzola al Picco dopo la non convocazione per motivi disciplinari? "SOno cose che capitano anche nelle migliori famiglie. Vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà. Quando ci sono alcuni comportamenti non idonei, giusto intervenire. Ora vediamo cosa fare per le prossime due gare".