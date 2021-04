Italiano ritrova anche Saponara

La Spezia - L'esperienza e la classe di Riccardo Saponara per questo finale di stagione. Il fantasista romagnolo è ormai pronto a tornare in campo in un impegno ufficiale dopo quasi due mesi di stop dovuto ad un problema fisico. In questi giorni a Follo il 29enne sta spingendo per aggiungere brillantezza alle gambe e ormai il momento di riaverlo per Vincenzo Italiano si avvicina a grandi passi. Nell'undici iniziale o a partita in corso, Saponara è una freccia in più all'arco aquilotto che ha bisogno di gettare ancora una volta il cuore oltre l'ostacolo.