Italiano ritrova anche Provedel, 25 convocati per Roma

La Spezia - C'è anche Provedel fra gli aquilotti partiti per Roma dove domani lo Spezia affronterà la Lazio all'Olimpico. Assente dalla sconfitta contro la Juventus il portiere torna dunque a disposizione di Italiano così come Galabinov che aveva saltato l'ultima con il Cagliari. Ancora out Saponara al pari di Ramos e Dell'Orco mentre Estevez è ancora alle prese con i postumi del Covid.



I convocati

PORTIERI: 1.ZOET, 77. RAFAEL, 94.PROVEDEL

DIFENSORI: 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA, 88.LEO SENA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 18.NZOLA, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI