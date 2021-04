La Spezia - Si è allenato tutta la settimana con i compagni, ma domani non sarà della partita contro il Crotone. Vincenzo Italiano risparmia ad Estevez la sfida di sabato per dargli modo di rimettersi in moto dopo il Covid. Una scelta fatta in passato con gli altri colleghi che avevano avuto a che fare con il virus. Così l'argentino rimane a casa insieme a Saponara e Dell'Orco, per cui si avvicina il momento del rientro (forse già dalla prossima). Il resto della truppa è tutto convocato.