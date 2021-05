Italiano, lo Spezia tergiversa e la Lazio si fa sotto

La Spezia - Il piano A dello Spezia diventa il piano B della Lazio. Simone Inzaghi comunica l'addio al club di Claudio Lotito e firma per l'Inter, così i biancocelesti sondano la disponibilità di Vincenzo Italiano a diventare il prossimo allenatore dei biancocelesti. Se fino ad ora, almeno ufficialmente, non vi erano stati approcci diretti con l'allenatore sotto contratto con Via Melara, in queste ore gianlucadimarzio.com rivela come Italiano sia diventato uno dei candidati per prendere il posto di Inzaghi. La prima scelta sembra però essere Sinisa Mihajlovic, che ha un passato da calciatore-simbolo nella capitale. Italiano dovrebbe incontrare l'ad Nishant Tella nelle prossime ore.