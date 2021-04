Italiano ha ritrovato i nazionali, ancora differenziato per Saponara

passi avanti per Mattiello

La Spezia - Lavoro tecnico-tattico e partite nella seduta odierna dello Spezia che a Follo ha lavorato alla vigilia della partenza per Roma dove sabato affronterà la Lazio all'Olimpico. Mister Italiano ha avuto nuovamente a disposizione anche i nazionali che hanno lavorato col gruppo. Differenziato invece per Saponara e Dell'Orco, alle prese con un affaticamento all'adduttore sinistro mentre si è allenato a parte anche Estevez che prosegue il recupero dopo aver smaltito il Covid-19. Buone notizie per Mattiello che ha svolto gran parte del lavoro insieme al gruppo.



