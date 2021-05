Italiano coccola Saponara: "Ci tiene e noi abbiamo bisogno di lui"

La Spezia - "Sta bene, purtroppo ha avuto un problema ad un piede che non è ancora del tutto risolto. Ma come mentalità è uno che ci tiene, che sa stringere i denti. E' un uomo squadra". Esperienza, tecnica e convinzione nei propri mezzi. Ora conta più che mai e uno come Riccardo Saponara può veramente diventare decisivo. Vincenzo Italiano lo sa e si coccola il suo fantasista, pur soppesandone l'utilizzo tra questa partita e la prossima contro la Sampdoria in infrasettimanale. "Si è allenato forte in settimana dopo quel gol. Abbiamo bisogno di lui perché ha colpi, qualità ed esperienza".