Italiano avverte: “Genoa fortissimo in casa, serve un’altra impresa”

La Spezia - “Una partita importantissima, contro una squadra che ha i nostri punti e in casa viaggia fortissimo. In pochi allenamenti dovremo preparare una sfida delicatissima. Per noi sono tutte imprese. All’andata vinsero al culmine di un periodo negativo. Proveremo a metterli in difficoltà e a portare a casa qualche punto”.”. Così Vincenzo Italiano parla di Genoa-Spezia di sabato prossimo. Oggi rossoblù fermati in casa dal Benevento e appaiati agli aquilotti a 33 punti. “A fine campionato ci sono tanti risultati che non ti aspetti, tante squadre che non vogliono arrendersi. Noi siamo bravi quando veniamo stimolati”.