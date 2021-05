Italiano: "Salvezza dedicata ai tifosi, noi ci siamo fatti un applauso"

La Spezia - "Quella di domani sarà una partita senza il peso dell'obiettivo, giocheremo sereni e liberi dal punto di vista mentale ma cercheremo di fare il massimo. La Roma? È ancora in corsa per l'Europa, mi aspetto una squadra decisa a vincere". Così Vincenzo Italiano nell'ultima conferenza stampa prepartita di questa stagione memorabile.

"Domani troverà spazio qualche ragazzo che ha giocato meno -ha proseguito - un giusto premio per un gruppo in cui tutti sono sempre stati coinvolti e inseriti nel progetto. Ci sarà spazio per tutti. Ci teniamo a chiudere bene giocando in casa dove a parte la parentesi col Napoli abbiamo sempre fatto bene, possiamo anche migliorare la nostra classifica".

Inevitabile però ritornare alla storica giornata di una settimana fa: "È stato un sabato di grandi emozioni, una liberazione per tutto quello che abbiamo sofferto e per i sacrifici che abbiamo fatto lavorando duramente ogni settimana. Sapevamo che avremmo ottenuto questa salvezza meritatissima solo mantenendo sempre la massima concentrazione. Il traguardo raggiunto è stato un regalo al popolo spezzino che abbiamo sempre sentito al nostro fianco pur non avendolo allo stadio. Una gioia immensa per tutti. Cosa ho detto ai ragazzi? Dopo i festeggiamenti, alla ripresa degli allenamenti ci siamo fatti un applauso generale. Un tributo a noi stessi, compresi tutti i componenti dello staff, per tutti gli sforzi fatti. Era giusto così".

Infine sui tifosi: "Quest'anno abbiamo cercato di dare loro una soddisfazione sapendo quanto soffrissero, con la loro passione smisurata, per non poter essere allo stadio. La salvezza è dedicata a loro. Nella prossima stagione con il pubblico allo stadio sarà tutto diverso. Si tornerà alla normalità - ha concluso - con la curva e lo stadio che potranno dimostrare a tutti la loro passione".