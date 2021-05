Italiano: “Paghiamo qualcosa fisicamente, ma manca poco”

La Spezia - “Dobbiamo mantenere questo vantaggio da qui alla fine e vedere cosa riusciamo a fare con le due partite in casa che chiudono il campionato”. Così Vincenzo Italiano a Sky legge il futuro a brevissimo: tra due settimane si chiude il campionato. “Mancano pochissime partite, lo sforzo fatto durante il campionato ci fa pagare qualcosa a livello fisico. Dobbiamo trovare le ultime energie per rimanere in categoria. Mi rendo conto che con alcuni elementi siamo in difficoltà, ma ora conta solo tornare quelli dell’inizio perché meritiamo questa salvezza”.