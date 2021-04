Italiano: "I premi? Mi tengo stretto l'affetto di questo popolo"

La Spezia - Una storica promozione da underdog - la terza consecutiva – e il gioco messo in mostra dallo Spezia nel palcoscenico più importante non sono bastati a Vincenzo Italiano per aggiudicarsi la Panchina d'argento che in settimana il settore tecnico di Coverciano ha conferito al collega del Benevento Pippo Inzaghi, mentre quella d'oro è andata ancora a Giampiero Gasperini.

“I premi individuali al momento non fanno parte del pensiero mio e del mio staff – ha detto oggi l'allenatore aquilotto alla vigilia della trasferta di Roma – pensiamo solo al risultato finale collettivo e di squadra. Io – ha sottolineato – mi tengo stretto l'affetto e la fiducia di questo popolo perché in questi due anni si è creato un rapporto speciale di cui vado fiero e sono contentissimo perché dopo le difficoltà iniziali non pensavo si potesse arrivare a questo punto. Per chi fa il nostro mestiere è impagabile riuscire a instaurare questo tipo di affetto e stima reciproca, il resto non mi interessa – ha concluso – penso solo alla gioia collettiva che mi auguro possa arrivare per tutti”.