Ismajli verso Empoli, Pecini scommette su Nikolaou

La Spezia - Potrebbe andare in porto entro pochi giorni la tripla operazione che vede protagoniste Spezia ed Empoli. Pecini ha infatti deciso di puntare forte su Dimitris Nikolaou, greco classe 1998, protagonista dell'ultima stagione in B con i toscani con i quali aveva anche assaggiato la massima serie (4 presenze) nel 2019 dopo il suo arrivo dall'Olympiakos.

L'uomo del mercato aquilotto, d'accordo con Thiago Motta, lo ha infatti scelto come alternativa a Erlic, centrale sinistro titolare nella difesa che in mezzo sarà completata da un centrale destro d'esperienza e con tante presenze alle spalle, in grado di guidare tutto il reparto. Una pedina questa che sarà inserita probabilmente nella fase finale del calciomercato, e che avrà il giovane Hristov come sostituto naturale.



Sembra dunque ai titoli di coda l'esperienza in maglia bianca di Ardian Ismajli, nazionale albanese che meno di un anno fa era stato il giocatore più pagato nel mercato del club e che oggi non viene ritenuto adatto al gioco del nuovo allenatore (ma che anche il predecessore aveva messo fra i partenti) che prediligerebbe un centrale più a suo agio col pallone fra i piedi e l'impostazione dal basso. Dato che nulla si può imputare a Ismajili sotto il profilo strettamente difensivo.



A chiudere l'operazione, a titolo definitivo e con conguaglio a favore dei toscani, ci sarà anche l'arrivo in maglia bianca del 24enne attaccante slovacco Samuel Mráz, che proprio Pecini portò al Castellani, e che ha vestito anche le maglie di Crotone, Brondy e Lubin.



Per quanto riguarda infine le trattative con l'Atalanta, manca solo l'ufficialità per l'ingaggio di Reca il cui contratto è in scadenza nel 2022. L'incontro fra la società e il procuratore è stato positivo e ora restano solo da limare gli ultimi dettagli con i bergamaschi. Così come per Kovalenko e Colley che potrebbero arrivare allo Spezia già entro la fine di questa settimana e dar manforte al gruppo di Motta sempre ridotto all'osso.