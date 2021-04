Inzaghi ritrova i nazionali ma Luis Alberto rischia di non esserci

La Spezia - La presenza di Luis Alberto contro lo Spezia sabato all'Olimpico resta sempre in forte dubbio. Il giocatore spagnolo è ancora alle prese con la forte botta riportata nella partitella di ieri contro la Primavera e sui social ha mostrato la vistosa fasciatura alla caviglia destra che potrebbe tenerlo fuori dalla sfida. Per sostituirlo Inzaghi dovrà scegliere fra Akpa Akpro, Andreas Pereira oppure Parolo. Le buone notizie per Inzaghi però oggi sono arrivate anche dal ritorno dei tre azzurri Lazzari, Immobile e Acerbi i cui tamponi hanno dato esito negativo dopo i casi di positività all'interno del gruppo Italia. L'attaccante è rimasto a riposo nell'allenamento odierno che si è svolto a Formello nel pomeriggio dopo che in mattinata i biancocelesti hanno partecipato all'ultimo saluto del giovane Daniele Guerini.