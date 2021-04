Inzaghi pronto al rinnovo: "Voglio rimanere nell'Europa che conta. Immobile? Oggi valutiamo"

La Spezia - "Siamo reduci da due vittorie consecutive, e non semplici. Nell'ultima giornata abbiamo battuto una squadra in salute come l'Udinese , ci servirà un'altra vittoria con lo Spezia. Spero di ritrovare il gruppo al meglio, tanti calciatori sono partiti per onorare i loro impegni con le varie Nazionali". Così Simone Inzaghi, attraverso il sito ufficiale della Lazio, parla della sfida allo Spezia di domani pomeriggio. Se nove erano i nazionali aquilitti, otto sono stati quelli prestiti dai romani al calcio internazionale. "Ho ritrovato ieri Ciro Immobile, oggi ci parlerò e valuterò le sue condizioni. È reduce da diverse prestazioni di livello con la Nazionale italiana".

Per i biancocelesti la Champions League è l'obiettivo dichiarato. "Siamo in corsa: mancano ancora diverse partite, noi daremo il massimo perché vogliamo rimanere nell'Europa che conta". E sul proseguire a Roma, braccia aperte. "Sono contento del lavoro svolto negli ultimi cinque anni e spero di restare in questa società per tanti altri anni. Il Presidente sa cosa voglia dire la Lazio per me e, secondo me, anche per Lotito sono la prima scelta. Credo che il nostro rapporto andrà avanti senza se e senza ma".