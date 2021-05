Inizia la collaborazione fra Scuola Pallavolo Spezia Olympia Serteco Genova

La Spezia - Partirà nei fatti domenica prossima, 23 Maggio, la collaborazione tecnica fra la Scuola di Pallavolo La Spezia e l’Olympia Serteco Volley School: quest’ultimo è il sodalizio di Genova che sta prendendo parte ai playoff sia in Serie B1 che in B2, nonché alle fasi finali dei campionati nazionali giovanili, sul fronte femminile.

Appunto il 23/5 cominceranno difatti, primo frutto di tale collaborazione stretta dal presidente spezzino Vidardo Panciroli e da quello genovese Giorgio Parodi, appositi “stage” riservati ad allenatori e atlete; il programma poi s’arricchirà, nella nuova stagione pallavolistica, con sedute miste e diversi altri appuntamenti.

Nel contesto, la supervisione tecnica della Scuola Pallavolo Spezia viene affidata a quel Mario Barigione che all’ Olympia Serteco è il Direttore tecnico, nonché l’allenatore della compagine di B2. Barigione è trainer di 3.o Grado italiano, 3.o Livello giovanile ed è iscritto al corso di 4.o Grado a Livello Europeo, ha allenato sia in B1 che in B2 in campo sia maschile che femminile…altresì è laureato in Lettere e Filosofia, ha scritto più d’una pubblicazione per la federvolley nazionale, ha in corso un Project Work con quel Marco Mencarelli che tra l’altro condusse nel 2002 (da mister) l’Italia al titolo mondiale “donne”.

Nella foto Vidardo Panciroli