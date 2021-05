Inaugurata la nuova pista di atletica del Pacinotti

La Spezia - Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato all’inaugurazione della nuova pista di atletica del Liceo Scientifico Pacinotti. Presenti all’evento la dirigente scolastica Emma Lucchini, il dott. Cristiano Rao di Fondazione Carispezia e dott. Stefano Mei, Presidente Nazionale Fidal, l’Assessore allo Sport Lorenzo Brogi e il consigliere delegato provinciale Marco Frascatore. “La nuova pista di atletica del Liceo Pacinotti - afferma il sindaco - è un’ottima notizia perché tutti insieme dimostriamo che l’attenzione verso i giovani deve essere prioritaria: lo sport non deve essere visto solo dal punto di vista agonistico ma è scuola di vita per crescere insieme, è prevenzione per la salute. Da oggi al Liceo si potrà anche fare questo tipo di attività sportiva, con l’augurio che qualcuno si appassioni e raggiunga i massimi livelli, portando anche il nome della nostra Città in tutto il mondo.”