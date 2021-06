In tre giorni la Curva Piscina è quasi smontata

La Spezia - Seggiolini, pedane, poi è toccato ai giunti e ai tubi in acciaio. In tre giorni di cantiere la Curva Piscina è praticamente sparita. O meglio, adesso è impilata all'interno dell'area del settore ospiti, in attesa di essere smaltita. I tecnici della Clarin Italia Tribune hanno quasi terminato la prima fase del cantiere di Viale Fieschi, la parte più semplice. Quantomeno per un'azienda specializzata in questo tipo di lavori e che ha già costruito lo "Stirpe" di Frosinone, "Is Arenas" di Cagliari e il "Piola" di Novara con la stessa tecnica.

Finito di "ripulire" la base, si passerà a fare la gettata della nuova fondamenta. Il cantiere avrà qualche giorno di quiete apparente prossimamente, nell'attesa che i lavori in calcestruzzo maturino e sia possibile tornare ad elevare la nuova struttura. Il progetto, ricalcato su quello presentato da Dontstop Architettura e rivisto da GAU Arena in alcuni aspetti (le uscite di sicurezza), alla fine mostrerà un settore a parallelepipedo per 3176 posti di capienza totale.