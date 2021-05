In regìa torna Ricci, Juric rilancia Zaccagni

La Spezia - À la guerre comme à la guerre. Lo Spezia va a Verona per cavare dalla difficile trasferta il massimo possibile, ovvero l'unico risultato che potrebbe davvero fare la differenza in ottica salvezza. Una vittoria nelle ultime cinque è il minimo sindacale per ambire a rimanere in serie A, a meno di crolli catastrofici delle inseguitrici. Trovarla sul campo della squadra che ha avuto la migliore difesa del campionato per tanti turni non pare operazione semplice, ma Vincenzo Italiano ha in mano un gruppo abituato a stupire sé stesso e il resto del calcio italiano.

Si rivede un undici che è il più vicino possibile allo standard stagionale, atteso che i bianchi cambiano molto e nessuno può ritenersi un titolare. Forse il solo Provedel, che di fronte ritrova la premiata coppia Erlic-Ismajli, scelta con costanza negli ultimi due mesi. A destra più Vignali di Ferrer, a sinistra più Bastoni che Marchizza. In mezzo dovrebbe tornare Ricci a manovrare, con due mezzali vere ai suoi fianchi: Maggiore ed Estevez. In avanti tutti in attesa del miglior Nzola, con Gyasi a sinistra e ballottaggio tra Verde e Agudelo a destra.



Qui Verona. Ivan Juric recupera Zaccagni, gioiellino destinato ad altri lidi la prossima estate, e sceglie Kalinic in avanti. Anche Tameze è a disposizione, ma in mezzo è favorito Sturaro. Davanti a Silvestri il trio Dawidowicz, Magnani e Dimarco (Ceccherini è squalificato). E' Ilic il regista, mentre Sturaro fa legna; larghi si schierano Faraoni e Lazovic. In avanti il croato, acquisto che non ha fatto fino ad oggi la differenza, con Barak e infine Zaccagni.