In prova un attaccante del Casa Pia

La Spezia - Nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano ci sarà anche lui, Saviour Godwin. Uno dei primissimi elementi a muoversi tra i club di proprietà della famiglia Platek, l'attaccante nigeriano del Casa Pia sarà valutato nel doppio ritiro dello Spezia Calcio tra Alto Adige e Trentino. A darne notizia il quotidiano portoghese Ojogo.

Ventiquattrenne nato a Jos, ha uno score di 7 reti e 5 assist in 27 partite nella serie B lusitana per quanto riguarda la scorsa stagione. Nel 2015 ha preso parte ai Mondiali U20 con la Nigeria, dopodiché è stato acquistato dai belgi dell'Ostenda e poi ceduto al Roeselare in seconda divisione.

Lo Spezia, in vista della lista dei convocati che dovrebbe essere diramata nei primi giorni di luglio, ha bisogno di ampliare la rosa che oggi conta 15 calciatori reduci dallo scorso campionato di serie A. Saranno dunque aggregati anche ragazzi provenienti dalla Primavera così come giovani di ritorno dai prestiti nelle serie inferiori.