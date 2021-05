In pellegrinaggio al Picco, Ivan Lombardi e il voto per la salvezza

La Spezia - Ha lasciato casa sua ai Prati di Vezzano verso le 9, sotto un bel sole primaverile. Zaino in spalla, polo della Acerbis griffata e bandiera sulle spalle. Così Ivan Lombardi ha tenuto fede al suo voto da tifoso. "L'avevo detto: se lo Spezia si salva vado a piedi al Picco in pellegrinaggio - ricorda il giovane -. Era circa metà gennaio, poco prima di Torino-Spezia, quindi in tempi non sospetti. Oggi mi sono preso una mattinata per non venire meno al mio proposito".

In più di uno ha notato questo solitario camminatore per le vie della città. In un giorno di partita il suo abbigliamento non avrebbe destato nessuno stupore, ma con il campionato ormai alle spalle la vista è risultata piuttosto curiosa. "Sì, qualcuno mi ha fermato per sapere cosa stessi facendo in effetti. All'altezza della Maggiolina è partito anche un coro da parte di un gruppo di ragazzi - racconta divertito -. Peccato non si possa fare in gruppo una cosa del genere, visto il periodo di pandemia. Ma non volevo venire meno alla parola data".