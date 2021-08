In attesa della vittoria, Canaletto e Cadimare si abbracciano

La Spezia - Hanno lottato fino all'ultimo per primeggiare nella propria categoria. Mentre c'è grande attesa per capire chi sarà il principe del Golfo nella categoria junior, gli equipaggi del Canaletto e del Cadimare si sono avvicinate e abbracciate. Una gara tostissima con due borgate tenaci e storicamente rivali.

La tensione si scioglie in un grande abbraccio, un'occasione in cui vince lo sport e la vera passione del Palio del Golfo. A margine il presidente del Comitato delle borgate Massimo Gianello ha commentato: "E' una stagione incredibile, la vittora delle ragazze e poi questo gesto dei ragazzi. E' un gesto che ha tanto da insegnare a tutti".

Un'attesa lunghissima. Per la quale è stato chiamato anche il sindaco Peracchini per decidere chi ha vinto, in quanto garante del Palio del Golfo. Il risultato a quanto si apprende, da Passeggiata Morin resta sospeso.