In Serie B maschile sarà ancora derby Trading Logistic Spezia - Zephyr Multattieri

La Spezia - "Si tratta dello stesso raggruppamento in cui eravamo nel campionato scorso, solo che poi la pandemia ne ha imposto la

suddivisione per motivi di sicurezza in una sorta di altri due “sottogironi”…col risultato, fra le conseguenze, che oggi non abbiamo una conoscenza molto aggiornata delle compagini piemontesi (che poi dovrebbero essere quelle più attrezzate del gruppo a cominciare dal Novi grazie all’innesto di Bolla)". Con queste parole Riccardo Donini, vicepresidente della Trading Logistic Spezia, ha commentato l’inclusione della squadra nel Girone A del prossimo campionato di Serie B nazionale maschile di pallavolo; aggiungendo poi che l’impressione comunque è che ci sia stato, durante l’estate, un generale innalzamento del livello in virtù della campagna di rafforzamento. Da parte sua il general manager biancazzurro Giuseppe Tartaglia aggiunge che non bisogna assolutamente scordarsi, a proposito di favorite, del Cus Genova dopo gli arrivi di Bellini e con ogni probabilità Mercorio. Per la cronaca queste le altre componenti il girone: Canavese, Chieri, Collegno, Colombo Ge, Cus, Lavagna, Novi Ligure, SanMauro Torinese e i "cugini" della Zephyr Mulattieri Valdimagra.