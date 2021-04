In M'Bala we trust: "Un gol può sbloccarlo"

La Spezia - "Nzola è un giocatore importante per noi, il suo infortunio non è stato facile da superare. Abbiamo bisogno dei suoi gol, della sua velocità. Si sacrifica, fa quello che deve fare per aiutare la squadra". Vincenzo Italiano continua a lanciare messaggi di serenità al suo bomber. Fermo a 9 reti, non è più tornato lo stesso dopo il brutto colpo alla caviglia di gennaio che lo ha tenuto fuori per due mesi. "Sono convinto che un gol possa sbloccarlo a livello mentale. Deve stare sereno come il resto dei suoi compagni: sono convinto che darà il suo contributo da qui alla fine".