Il tabellone della Coppa Italia dice Spezia-Pisa ai trentaduesimi

La Spezia - La classifica dei campionati determina gli accoppiamento nella nuova Coppa Italia ufficialmente varata ieri. Niente più sorteggio, ma un tabellone che assegna i numeri di ingresso a seconda della posizione conquistata nella stagione precedente e, di conseguenza, stabilisce l'avversaria e il turno di entrata. Così lo Spezia, che ha il numero 15, come da quindicesima ha concluso la serie A 20/21, affronterà nei trentaduesimi la numero 34, ovvero la quattordicesima della passata serie B. E' il Pisa di Beppe Mastinu.

Gli aquilotti avrebbero il diritto di giocare in casa, ma tutto dipenderà dalla data di svolgimento. Il Picco infatti finirà presto sotto i ferri per ampliare la curva ospiti e potrebbe essere indisponibile in quel periodo. Nel qual caso si chiederà l'inversione di campo e la partita si terrà in Toscana. In caso di passaggio del turno - si gioca in gara unica con supplementari e rigori - ci sarebbe da affrontare la vincitrice di Parma-Lecce ai sedicesimi di finale. Ancora in casa e in gara unica. E dopo? Ancora una volta la Roma all'Olimpico per gli ottavi, come nel 2015 e come nella scorsa edizione.