Il sogno di Tiziano: dal volley sotto casa all'University of Cincinnati

La Spezia - Valdimagra Volley Group porta pallavolistica locale sull’America. A parte gli scherzi, non c’è soltanto fra i suoi “ex” quella Laura Masciullo che di recente ha fatto parlare, per come negli Stati Uniti imperversa nel beach-volley. C’è anche sul fronte maschile difatti quel Tiziano Boggio che, molti, ricorderanno nella Zephyr Trading (nella Zephyr Trading in Serie C e un po’ in B) con fugace apparizione nell’Avis Spezia. Ebbene, Boggio ha vinto tempo fa la Ohio Conference di pallavolo nella squadra della University of Cincinnati, dove gioca da schiacciatore: un ruolo in cui anche in Italia si disimpegnava alternandolo con quello di opposto. Tiziano è appena rientrato a casa dove si tratterrà per qualche mese, poi ripartirà per Cincinnati, ove ha già conseguito la laurea in Lettere Classiche nell’arco di tre anni. Adesso l’attendono altri due di dottorato con tesi sul poeta epico Lucano. Per la cronaca aveva già conseguito tale laurea all’Università di Pisa. Il futuro dopo questa borsa di studio quinquennale? Dipenderà dalle occasioni. Nel frattempo, da lui un consiglio, quello di non demordere mai dall’abbinare cultura e sport. Compatibilissimi e non solo negli “States”.