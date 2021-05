Il saluto di Meluso: "Grazie a tutti e alla tifoseria che non ha mai perso la fiducia in noi"

La Spezia - "Breve ma intensa! È stata un'esperienza di nove mesi a 200 all'ora, senza fermarsi mai, un periodo breve ma carico di emozioni forti. Grazie La Spezia!". Dopo la separazione dal club dei giorni scorsi oggi Mauro Meluso saluta così la piazza che definisce "Popolata da gente sobria e orgogliosa".

"Dovevamo mettere tutte le nostre forze per conservare la categoria - ha scritto sualla sua pagina Facebook - gli spezzini devono poter vedere nella massima serie la propria squadra dal vivo, nella speranza di metterci alle spalle questo benedetto coronavirus. Grazie ai miei compagni di viaggio: il presidente Chisoli, Peri, Maggiani, Panetta, Parenti, Ferretti e tutti i dipendenti della sede. Una menzione speciale al dottor Gola (vero fuoriclasse), ai grandissimi Visci ed Invernizzi, il professor Coari, ai miei due fratelli Antenucci e Melissano. Il mister e il suo staff - ha aggiunto - i fisioterapisti, i medici, i magazzinieri, i nostri meravigliosi calciatori, Ottavio e Lorenzo della sicurezza, Gennaro,Lazzini, l'autista del pullman Gabriele, gli angeli custodi della Digos e sicuramente altri che dimentico a causa della mia senilità precoce. Con i rappresentanti della comunicazione - ha sottolineato - c'è stato uno splendido rapporto professionale, qualcuno deve ancora crescere ma non siamo tutti perfetti. Grazie alle persone che ho conosciuto a La Spezia: Andrea Casati, Vittorio Foce, Matteo e Mirko, Sergio Di Nubila, Davide Duce; sono felice di aver condiviso con loro questa favola a lieto fine, perché queste persone sono state per me di grande aiuto morale. Una dedica speciale a mia moglie, la donna più importante della mia vita e ai miei tre figli Filippo, Felice e il nostro cane Jonny".

"Grazie - ha concluso Meluso - anche al tifoso che sul 2 a 0 per la Fiorentina (a Cesena) ha urlato contro di me: è un veggente, mi ha ringraziato per il lavoro svolto 8 mesi prima del felice epilogo. Grazie alla tifoseria che non ha mai, sottolineo mai, perso la fiducia in noi, anche quando non ci credeva nessuno. Grazie Spezia, arrivederci".