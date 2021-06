Il professor Salini ed il suo team cureranno i calciatori dello Spezia

La Spezia - Primario dell’Unità di Ortopedia e Traumatologia all’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e docente ordinario all’Università Vita-Salute. Ma soprattutto membro del Comitato tecnico scientifico della FIGC. E' il nuovo responsabile sanitario dello Spezia Calcio, arriva dal Pescara e ha una notevole esperienza alle spalle nel settore. Michele Abate ricoprirà la carica di medico sociale e affiancherà il professor Salini nella gestione dell'area medica della prima squadra aquilotta. Entrambi gli specialisti si avvarranno del supporto del dottor Daniele Fornino.

"Lo Spezia Calcio ringrazia il dottor Paolo Gola, il dottor Stefano Gianni e il dottor Stefano Bondi per il prezioso contributo offerto nel corso della stagione appena conclusa, porgendo loro i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, professionali e non".