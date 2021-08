Il procuratore di Reca a Spezia per chiudere l'operazione

La Spezia - È atteso a Spezia per domani Marci Kubacki, procuratore di Arkadiusz Reca, esterno sinistro difensivo con il quale lo Spezia è pronto a chiudere a titolo definitivo. Il giocatore polacco, reduce da una buona stagione a Crotone, potrebbe essere in città già domani o comunque nei prossimi giorni per firmare il contratto e mettersi così a disposizione di Thiago Motta andando.



Pecini si appresta così a chiudere un'altra operazione con un procuratore con il quale aveva già lavorato nel 2017 quando aveva portato alla Sampdoria l'attaccante Kownacki, poi andato al Fortuna Dusseldorf, squadra tedesca da cui difficilmente si muoverà vista una valutazione di circa otto milioni.



Reca, che arriverebbe dall'Atalanta con cui ha un contratto in scadenza nel 2022, andrebbe così a giocarsi il posto sulla fascia sinistra con Simone Bastoni, dando all'allenatore la possibilità di scegliere fra due giocatori molto abili anche in fase di spinta. A 26 anni compiuti il polacco, che ha già 58 presenze nella massima serie, andrebbe così a caccia della definitiva consacrazione e a caccia di un posto in nazionale dove ha giocato 14 volte comprese le qualificazioni all'Europeo.

Lo Spezia potrebbe chiudere l'operazione con una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro.