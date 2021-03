Il naturale passaggio di testimone tra i capitani

La Spezia - Sta succedendo piano piano, senza scossoni. La fascia di capitano, saldamente sul braccio di Claudio Terzi da sei stagioni, migra sempre più spesso su quello di Giulio Maggiore. Se nella scorsa serie B il primo l'aveva indossata 20 volte ed il secondo solo due, in quest'annata il gap si è andato colmando notevolmente. Quando si sono giocate 28 partite, Terzi l'ha portata per 17 partite ma Maggiore non è lontano, con 9 "strette di mano" a centrocampo. Non più solo Capitan futuro.

A spianare la strada a questo binomio è stata la cessione a gennaio di Paolo Bartolomei. Fino all'anno scorso era stato lui a ricevere molto spesso l'onere e onore del ruolo in assenza di Terzi. Unica deroga al meccanismo generale usato da Vincenzo Italiano, quello legato alle presenze. Chi ne ha di più con la maglia bianca nell'undici iniziale, indossa la fascia. Tanto che contro il Verona, assenti sia Terzi che Maggiore, era toccato a Luca Vignali che oggi, con 132 presenze, insegue le 212 di uno e le 142 dell'altro.



Se tutto va nella direzione che si va impostando oggi, è un processo che si andrà delineando lungo tutta la prossima stagione. Per Terzi infatti la discussione del rinnovo di contratto per un'altra stagione è stata solo congelata. A fine 2020, con l'arrivo di Maurizio Felugo nel consiglio di amministrazione, anche il discorso rinnovi fu messo in stand-by. "Ora aspettiamo l'arrivo della nuova proprietà americana in Italia per definire - conferma l'avvocato Vincenzo Rispoli, agente del calciatore -. Eravamo già a buon punto, mancavano pochi dettagli prima della firma, quando tutto si bloccò. Le prestazioni di Claudio di quest'anno lasciano pochi dubbi sulla sua volontà di giocare ancora".

La salvezza in serie A permetterebbe quindi di portare a termine questo passaggio, comunque sempre delicato, in maniera graduale. E Maggiore, a 23 anni, è già oggi uno dei capitani più giovani della serie A odierna e uno di quelli "fatti in casa". Ovvero che sono cresciuti nel club che ora rappresentano. Più giovane di lui, di un anno, solo Donnarumma al Milan (22 anni, 8 presenze). Gli altri sono Pellegrini alla Roma (24 anni, 11 presenze), Berardi al Sassuolo (26 anni, 16 presenze) e Insigne al Napoli (29 anni, 22 presenze).