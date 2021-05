Il margine è prezioso, ma servirà una vittoria per salvare la serie A

La Spezia - Non c'è vantaggio che si possa gestire senza arrotondarlo. E' quanto dice questo finale di campionato, in cui la corsa ad evitare il terzultimo posto in classifica è cambiata in un paio di settimane. Il 17 aprile, al novantesimo di Cagliari-Parma, il destino sembrava scritto. Sedici giorni dopo è il Benevento a vedere la serie B, pur essendo partito da un rassicurante +8. Anche lo Spezia si è nel frattempo giocato gran parte del suo margine. Ma il pareggio contro il Verona ha, per la prima volta dopo tre turni di campionato, fatto guadagnare terreno agli uomini di Vincenzo Italiano. E non è poco a livello psicologico.

Benevento-Cagliari di domenica prossima è uno snodo fondamentale per chi oggi è nella forchetta da 31 e 35 punti. A tutte fa comodo che la quota salvezza non si alzi ulteriormente dai 37-38 ipotizzabili ad oggi. Ovvero, a tutte fa sostanzialmente comodo una sconfitta del Benevento, che avrà due turni potenzialmente favorevoli contro Crotone e Torino (già salvo?) per chiudere la stagione. Una cosa è certa per quanto riguarda lo Spezia: almeno una vittoria da qui alla fine è necessaria per rimanere in linea di galleggiamento.