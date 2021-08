Il giovane centrocampista Sher, un iracheno per la regia del futuro

La Spezia - Qualche tempo in più servirà per chiudere la trattativa che porterà in aquilotto un altro giovane talento del calcio internazionale: Aimar Sher, nato in Iraq, è pronto a firmare un contratto quadriennale. Per lui, vertice basso in un 4-3-3, lo Spezia pagherà 1,5 milioni alla formazione svedese dell'Hammarby. Classe 2002, arriva a Stoccolma da piccolissimo, milita nei settori giovanili di Mälarhöjdens IK ed Enskede IK e nel 2014 entra a far parte del vivaio dello storico club della capitale. Il suo debutto fra i professionisti il 21 agosto 2019 nel match di Svenska Cupen vinto 3-1 contro il IFK Luleå, mentre il 25 settembre seguente esordisce anche in Allsvenskan contro il Sirius. Sher inizia poi la stagione 2020 dividendosi allo stesso tempo, grazie alla formula del doppio tesseramento, tra l'Hammarby e il prestito al Frej nella terza serie nazionale. Il 2 luglio 2020, nella vittoria contro il Varberg, inizia titolare per la prima volta nell'undici di partenza del tecnico dell'Hammarby Stefan Billborn.